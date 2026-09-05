به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حشمت اله عسگری در بازدید خطوط تولید لوله‌های انتقال آب در گفت‌و‌گو با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن، افزود: این واحد صنعتی با وجود مشکلات جنگ و محاصره دریایی توانسته به صادارت ادامه دهد، از طرفی توانسته محصولاتی دانش بنیان تولید کند که نیاز کشور است، زیرا ایران از نظر مخاطرات طبیعی نظیر سیل و زلزله آسیب پذیر است و باید در تجهیزات زیربنایی به سمت محصولات دانش بنیان برویم.

وی گفت: در زلزله‌هایی که طی سال‌های گذشته رخ داده است، شاهد آسیب جدی به شبکه‌های آب و فاضلاب یا لوله‌های انتقال گاز بودیم، اما اکنون محصولاتی نظیرلوله‌های مقاوم در برابر زمین لرزه‌های شدید را تولید می‌کنیم که از قطعی چند روزه آب یا گاز، هنگام وقوع زمین لرزه جلوگیری می‌کنند، این محصولات توان رقابت با نمونه‌های اروپایی را دارند و امروز با صادرات مناسب بازار‌های منطقه را بدست آورده‌اند.

عسگری با اشاره به حملات دشمن به واحد‌های صنعتی، افزود: با کمک صاحبان صنایع و تسهیلات حمایتی دولت، بخشی از واحد‌های آسیب دیده در جنگ به چرخه تولید بازگشتند، اما بیش از ۲۰۰ واحد صنعتی در استان تهران دچار آسیب فیزیکی جدی شدند و هنوز کار بازسازی آنها به اتمام نرسیده است، دولت در تلاش است این واحد‌ها را بطور کامل به چرخه تولید بازگرداند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با اشاره به تلاش‌ها برای مدیریت ناترازی انرژی و کاهش قطعی برق صنایع و جلوگیری از لطمه به تولید، گفت: با وجود چالش‌های موجود، واحد‌های صنعتی در این تعدیل نیرو نداشتند و حتی در برخی از آنها نیروی جدید اضافه شده است.