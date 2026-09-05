دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت : با صدور دستورات ویژه قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان از پارسال تاکنون ۲ هزار و ۴۰۶ دستگاه ماینر غیرمجاز، به‌منظور کاهش فشار بر شبکه‌های برق و جلوگیری از اتلاف انرژی شناسایی و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سید محمد موسویان با قدردانی از مراجع قضایی و نیروی انتظامی استان در راستای همکاری با شرکت برق در زمینه مقابله با مراکز غیرمجاز گفت: این تعداد کشف، نشان از یک اقدام هماهنگ و هدف‌مند در سراسر استان است.

وی گفت: شفافیت و اصول اقتصادی در این فرایند به‌خوبی رعایت شده است و تعداد بالای دستگاه‌های کشف شده نشان از گستردگی فعالیت‌های غیرمجاز دستگاه رمز ارز در استان دارد.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان ضمن اعلام آمادگی دستگاه قضایی استان در اقدام لازم برای احقاق حقوق مردم در موارد تضییع حقوق بیت‌المال و حقوق شهروندان، بر رسیدگی دقیق به پرونده‌های کالا‌های ضبط شده تأکید کرد.