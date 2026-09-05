بسته روی خط تماس به مطالبه اجرای طرح‌های عمرانی پس از انجام تحقیقات کامل و ناترازی شمار وسایل حمل و نقل عمومی با میزان تقاضا در شهر اراک پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ناترازی شمار وسایل حمل و نقل عمومی با میزان تقاضا، اجرای طرح‌های عمرانی پس از انجام تحقیقات کامل، موانع و علائم ترافیکی و نظارت بیشتر بر بازار از موضوعات بسته روی خط تماس است.

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