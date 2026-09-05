به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی شه‌نظری پور مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های ارتباطی شهرستان‌های شوش و کرخه به توسعه ارتباطات روستایی در روستا‌های بالای ۲۰ خانوار بر اساس برنامه هفتم توسعه در دو شهرستان اشاره و بیان کرد : با راه اندازی ۷ سایت ارتباطی از محل اعتبارات طرح توسعه ارتباطات روستایی (uso) وزارت ارتباطات توسط اپراتور همراه اول و ایرانسل در سال جاری، هشت روستای شوش و کرخه به شبکه ملی اطلاعات متصل شد.

شه نظری پور گفت: با ایجاد تقویت زیرساختی و با هدف اجرای عدالت ارتباطی و کاهش شکاف دیجیتال در مناطق روستایی استان، ساکنین روستای شهرک مجاهدین، خنگ، سیدصبهان و حمزه، حباییه، شیخ زیدان، شیخ صالح و شیخ فارس در دو شهرستان شوش و کرخه با ۱۱۶۰ خانوار و مجموع ۴۶۸۰ نفر جمعیت به اینترنت پرسرعت دسترسی پیدا کردند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان در ادامه این مراسم از پوشش ارتباطی ۲۰ روستا در دولت چهاردهم به شبکه ملی اطلاعات با اعتباری بالغ بر ۱۴۷۵ میلیارد ریال خبر داد و گفت: با پیگیری‌ها و بررسی‌های انجام شده و تا پایان سال ۱۴۰۷ و براساس برنامه ابلاغی به اپراتور‌ها تعداد ۳۲ روستای دیگر استان به اینترنت پرسرعت و شبکه ملی اطلاعات متصل خواهد شد.

وی افزود: یکی از پروژه‌های دیگر در بخش زیرساختی توسعه شبکه فبیرنوری منازل و کسب و کار‌ها می‌باشد و می‌توان گامی مهم در بهبود کیفیت شبکه دیتای ثابت و رشد اقتصاد دیجیتال داشته باشد، که تاکنون در شهر شوش که یکی از شهر‌های مهم باستانی و مذهبی کشور است حدود ۷۰ درصد از پروژه پیشرفت داشته که در صورت رفع موانع فنی کلیه شهر از پوشش فیبرنوری برخوردار می‌شود.