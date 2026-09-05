حزب‌الله لبنان با محکوم کردن ادامه حملات رژیم صهیونیستی به این کشور، ضمن انتقاد از عملکرد مقامات لبنانی، تأکید کرد که ادامه اشغالگری، حملات، کشتار و تخریب، شکست مسیر مذاکرات مستقیم و توافق چارچوب را نشان داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از رسانه جنگ مقاومت اسلامی لبنان، حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای درباره ادامه تجاوز رژیم صهیونیستی به این کشور اعلام کرد که این رژیم همچنان به تشدید تجاوز و اقدامات خود علیه لبنان از طریق کشتار، بمباران، تخریب و انفجار سازمان‌یافته خانه‌ها و روستاها، از بین بردن نشانه‌های آنها و نابودی زیرساخت‌های زندگی در این مناطق ادامه می‌دهد.

در این بیانیه آمده است که تجاوزات رژیم صهیونیستی بدون هیچ بازدارندگی و با بهانه‌هایی واهی ادامه دارد و حملات تروریستی این رژیم در روز گذشته به شهادت چهار نفر و زخمی شدن ده‌ها نفر منجر شد.

حزب‌الله افزود که این حملات در شرایطی ادامه دارد که سکوت کامل جامعه جهانی و همدستی آشکار آمریکا با آن وجود دارد و مقام‌های لبنانی نیز به‌طور کامل از پذیرش مسئولیت‌های خود غایب هستند و با اصراری تأسف‌بار همچنان بر گزینه‌های نادرست، رویکرد امتیازدهی و تسلیم‌طلبانه و چارچوبی پافشاری می‌کنند که رژیم صهیونیستی هر روز آن را زیر پا می‌گذارد.

در ادامه این بیانیه آمده است که این رویکرد برای لبنان چیزی جز ننگ و سرافکندگی به همراه نداشته و تنها به تثبیت اشغالگری و ادامه تجاوز و اقدامات رژیم صهیونیستی علیه ملت لبنان منجر شده است.

حزب‌الله تأکید کرد: این تجاوز محکوم‌شده و مستمر که با مشارکت، پوشش و برنامه‌ریزی کامل آمریکا انجام می‌شود، هیچ توجیهی جز اعمال فشار بر مقامات لبنانی و باج‌گیری از آنها برای وادار کردنشان به اجرای دستورکار‌هایی ندارد که اهداف آن برای همگان شناخته شده است.

این جنبش افزود که ادامه حرکت مقامات لبنانی در این مسیر بیهوده، غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی، به رژیم صهیونیستی پوشش لازم برای ادامه تجاوزاتش را می‌دهد و زمان بیشتری در اختیار این رژیم قرار می‌دهد تا اهداف خود را محقق و شروط و خواسته‌های خود را بر لبنان تحمیل کند.

حزب‌الله همچنین تأکید کرد که ادعا‌های مقامات لبنانی درباره اینکه مذاکرات مستقیم و بی‌نتیجه آنها و توافق چارچوب با رژیم صهیونیستی دستاورد‌هایی به همراه داشته است، با ادامه اشغالگری، تجاوز، ریخته شدن خون لبنانی‌ها، تخریب و انفجار‌ها از میان رفته و بی‌اعتبار شده است.

در این بیانیه آمده است: آزادی برخی از اسرای لبنانی، با وجود اهمیت آن، نمی‌تواند پوششی برای نادیده گرفتن ادامه تجاوز، اشغالگری و کشتار باشد و نمی‌تواند توجیهی برای ادامه مسیری باشد که شکست و ناتوانی خود را در حمایت از لبنان و مردم آن ثابت کرده است.

حزب‌الله خاطرنشان کرد که مقامات لبنانی پیش‌تر بار‌ها تأکید کرده بودند که پیش از توقف تجاوز رژیم صهیونیستی، وارد هیچ مسیر مذاکره‌ای نخواهند شد.

این جنبش در ادامه از مقامات لبنان خواست در محاسبات خود بازنگری کنند، از لجاجت دست بردارند و اختلافات و کشمکش‌ها را برای تأمین منافع لبنان و مردم این کشور کنار بگذارند و به اصول ملی مورد اجماع که از حاکمیت لبنان حفاظت می‌کند، بازگردند.

حزب‌الله همچنین از همه لبنانی‌ها خواست در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی، در صفی واحد و پشت سر موضعی ملی و یکپارچه بایستند؛ موضعی که قدرت، استواری و حاکمیت لبنان را حفظ کند.

این بیانیه پس از آن صادر شد که ارتش رژیم صهیونیستی با وجود توافق با دولت لبنان همچنان به نقض آتش‌بس ادامه داده و مناطقی از این کشور را اشغال کرده است.