مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر: دریافت شناسه و پروانه کسب معتبر از اتاق اصناف کشاورزی، شرط بهره‌مندی کشاورزان و بهره‌برداران این شهرستان از خدمات دولتی و فروش محصول گندم خواهد بود.

شناسه و پروانه کسب، شرط خرید گندم و دریافت خدمات کشاورزی در خرمشهر

شناسه و پروانه کسب، شرط خرید گندم و دریافت خدمات کشاورزی در خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حسن دشتی‌نژاد با تأکید بر ضرورت دریافت شناسه و پروانه کسب معتبر برای بهره‌برداران بخش کشاورزی گفت: ارائه خدمات دولتی و انجام امور مرتبط با بخش کشاورزی، منوط به داشتن شناسه و پروانه کسب معتبر خواهد بود.

وی افزود: کشاورزانی که نسبت به دریافت شناسه و تکمیل فرآیند صدور پروانه کسب خود اقدام نکنند، امکان بهره‌مندی از خدمات دولتی بخش کشاورزی را نخواهند داشت و امور مرتبط با آنان از جمله تخصیص سهمیه، انجام استعلامات، انعقاد قراردادهای مربوط به تولید و خرید محصولات و سایر خدمات قابل ارائه انجام نخواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر با اشاره به فصل زراعی پیش‌رو گفت: خرید محصول گندم از بهره‌بردارانی که فاقد شناسه و پروانه کسب معتبر باشند نیز امکان‌پذیر نخواهد بود و کشاورزان باید پیش از آغاز فرآیندهای مربوط، نسبت به تعیین تکلیف شناسه و پروانه کسب خود اقدام کنند.

دشتی‌نژاد ادامه داد: با توجه به نزدیک شدن به فصل کشاورزی جدید، از همه کشاورزان و بهره‌برداران شهرستان درخواست می‌شود در اسرع وقت با مراجعه به اتاق اصناف کشاورزی، نسبت به دریافت شناسه و تکمیل فرآیند صدور پروانه کسب اقدام کنند تا در روند دریافت خدمات و انجام امور مرتبط با تولید، با مشکل و وقفه مواجه نشوند.

وی خاطرنشان کرد: مسئولیت پیگیری و تکمیل فرآیند دریافت شناسه و پروانه کسب بر عهده بهره‌برداران است و ضروری است کشاورزان پیش از آغاز فعالیت‌های فصل زراعی جدید، نسبت به تعیین تکلیف این موضوع اقدام کنند.

خرمشهر بیش از ۴۰ هزار هکتار زمین قابل کشت دارد.