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ورزشکاران مازندرانی در هشتمین دوره مسابقات فیتنس چلنج قهرمانی کشور موفق به کسب یک نشان طلا، ۲ نقره و ۲ برنز شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، افراد برتر هشتمین دوره مسابقات فیتنس چلنج قهرمانی کشور، گرامیداشت شهدای هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و انتخابی تیم ملی معرفی شدند.
این دوره از مسابقات با حضور ورزشکاران استانهای مختلف کشور در مجموعه ورزشی شهید بابایی قزوین برگزار شد و شرکتکنندگان در ردههای سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان و همچنین در سطوح گلد، سیلور و اسپیدفیت انفرادی به رقابت پرداختند.
ورزشکاران مازندرانی در این دوره از مسابقات موفق به کسب یک نشان طلا، ۲ نقره و ۲ برنز در ردههای سنی مختلف شدند.
در پایان این رقابتها، برترینهای هر بخش به شرح زیر معرفی شدند:
رده سنی گلد پیشکسوتان:
۱- احسان شکوهی – اصفهان
۲- بهنام کوهی – مازندران
۳- رسول حنیفهلو – زنجان
رده سنی سیلور پیشکسوتان:
۱- مجید کاوه – فارس
۲- نورالدین رضایی – تهران
۳- حسین نجفعلیپور - گیلان
رده سنی گلد بزرگسالان:
۱- امید کلجی – تهران
۲- بیژن جعفری – مازندران
۳- رضا آزاد – فارس
رده سنی سیلور بزرگسالان:
۱- علی طالش حسینی – مازندران
۲- علیرضا شریعت – فارس
۳- امیرحسین زنجانی – مازندران
رده سنی گلد جوانان:
۱- نیما نصیری – ایلام
۲- امیرحسین اکبری – اصفهان
۳- محمد شایان – کردستان
رده سنی سیلور جوانان:
۱- حسام ولیخانی – تهران
۲- علیرضا زائرینیا – خراسان
۳- محمد مسیح شرقیان – مازندران
رده سنی نوجوانان:
۱- محمد بهاری – اردبیل
۲- امیرمحمد خزائنی – فارس
۳- هیربد آشوری – تهران
اسپیدفیت انفرادی:
۱- مهدی سلطانآبادی – تهران
۲- حسین رحیمی – فارس
۳- آرین شعبانی – فارس