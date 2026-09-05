ورزشکاران مازندرانی در هشتمین دوره مسابقات فیتنس چلنج قهرمانی کشور موفق به کسب یک نشان طلا، ۲ نقره و ۲ برنز شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، افراد برتر هشتمین دوره مسابقات فیتنس چلنج قهرمانی کشور، گرامیداشت شهدای هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و انتخابی تیم ملی معرفی شدند.

این دوره از مسابقات با حضور ورزشکاران استان‌های مختلف کشور در مجموعه ورزشی شهید بابایی قزوین برگزار شد و شرکت‌کنندگان در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان و همچنین در سطوح گلد، سیلور و اسپیدفیت انفرادی به رقابت پرداختند.

ورزشکاران مازندرانی در این دوره از مسابقات موفق به کسب یک نشان طلا، ۲ نقره و ۲ برنز در رده‌های سنی مختلف شدند.

در پایان این رقابت‌ها، برترین‌های هر بخش به شرح زیر معرفی شدند:

رده سنی گلد پیشکسوتان:

۱- احسان شکوهی – اصفهان

۲- بهنام کوهی – مازندران

۳- رسول حنیفه‌لو – زنجان

رده سنی سیلور پیشکسوتان:

۱- مجید کاوه – فارس

۲- نورالدین رضایی – تهران

۳- حسین نجفعلی‌پور - گیلان

رده سنی گلد بزرگسالان:

۱- امید کلجی – تهران

۲- بیژن جعفری – مازندران

۳- رضا آزاد – فارس

رده سنی سیلور بزرگسالان:

۱- علی طالش حسینی – مازندران

۲- علیرضا شریعت – فارس

۳- امیرحسین زنجانی – مازندران

رده سنی گلد جوانان:

۱- نیما نصیری – ایلام

۲- امیرحسین اکبری – اصفهان

۳- محمد شایان – کردستان

رده سنی سیلور جوانان:

۱- حسام ولی‌خانی – تهران

۲- علیرضا زائری‌نیا – خراسان

۳- محمد مسیح شرقیان – مازندران

رده سنی نوجوانان:

۱- محمد بهاری – اردبیل

۲- امیرمحمد خزائنی – فارس

۳- هیربد آشوری – تهران

اسپیدفیت انفرادی:

۱- مهدی سلطان‌آبادی – تهران

۲- حسین رحیمی – فارس

۳- آرین شعبانی – فارس