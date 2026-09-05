دادستان کل کشور بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی، تأمین کالا‌های اساسی، دیپلماسی قضایی و انسجام ملی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پانزدهمین جلسه شورای معاونان دادستانی کل کشور به ریاست دادستان کل کشور برگزار شد و آقای موحدی آزاد ضمن تأکید بر تشکیل پرونده‌های کیفری برای جنایات آمریکا در مناطقی همچون میناب، لامرد و سیریک و شهادت رهبر انقلاب، بر ضرورت دفاع از استقلال کشور در برابر پایگاه‌های نظامی خارجی و مدیریت مصرف انرژی و تأمین کالا‌های اساسی تأکید کرد.

پیگیری جنایات آمریکا در میناب، لامرد و سیریک

دادستان کل کشور با اشاره به مستندات موجود از جنایات آمریکا در مناطقی همچون میناب، لامرد، شهادت رهبر انقلاب و خانواده ایشان و حوادثی نظیر جشن عروسی سیریک، اعلام کرد: دادسرای ویژه تهران و دادسرا‌های محل وقوع، پرونده‌های کیفری مربوط را تشکیل داده‌اند و مستندات جمع‌آوری شده در حال بررسی است.

آقای موحدی آزاد ضمن تأکید بر اینکه دادستان کل آمریکا باید در راستای حفظ آبروی مردم خود با جنایت‌های دولتمردان آمریکا در نقاط مختلف دنیا مخالفت نماید، اعلام کرد: این اقدامات باید برای حفظ آبروی ملت آمریکا و حمایت از حقوق انسانی باشد.

دفاع از استقلال کشور در برابر پایگاه‌های خارجی

دادستان کل کشور با انتقاد از حضور پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه، آن را موجب تحقیر حاکمیت ملی کشور‌ها دانست و گفت: دادستان‌های کل باید در راستای حقوق عامه، از حق مردم خود برای برخورداری از استقلال و جلوگیری از تحقیر توسط پایگاه‌های خارجی دفاع کنند.

تأکید بر مدیریت مصرف انرژی و اسقاط خودرو‌ها

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت مدیریت مصرف سوخت و انرژی، به‌ویژه بنزین، پرداخت و راهکار‌های زیر را برای مدیریت بهتر این حوزه مطرح کرد: الزام خودروسازان به تولید خودرو‌های کم مصرف، تسریع در روند اسقاط خودرو‌های فرسوده با قیمت خرید منطقی برای مردم، و تداوم طرح رایگان گازسوزی خودرو‌ها یا ارائه تسهیلات ویژه برای این منظور.

تأمین کالا‌های اساسی و مبارزه با قاچاق

دادستان کل کشور با اشاره به اهمیت تأمین کالا‌های اساسی، به‌ویژه گندم، آن را از حیاتی‌ترین نیاز‌های جامعه دانست و افزود: گندم در ایران همچون بنزین، کالایی است که قیمت پایینی دارد و همین موضوع ضرورت نظارت دقیق برای جلوگیری از قاچاق آن را دوچندان می‌کند. وی از دادستان‌های سراسر کشور خواست نسبت به تأمین و توزیع کالا‌های اساسی پیگیری و نظارت لازم را داشته باشند.

تأکید بر دیپلماسی قضایی و انسجام ملی

دادستان کل کشور در خصوص سفر اخیر رئیس دستگاه قضا به هند، با توصیف این سفر به عنوان یک گام مهم در حوزه دیپلماسی، گفت: باید از این سفر‌ها و تعاملات بین‌المللی، نهایت بهره‌برداری را کرد و تجارب و دستاورد‌های این سفر‌ها را به‌صورت مکتوب مستند نمود.

آقای موحدی آزاد بر وظیفه اصلی دستگاه قضا در حفظ نظام و پشتیبانی از نیرو‌های مسلح تأکید کرد و گفت: ایجاد اجماع ملی، اتحاد و وحدت میان مردم، از جمله وظایف ماست که باید حتی در مدیریت تجمعات شبانه نیز مدنظر قرار گیرد. همچنین با استناد به آموزه‌های پیامبر اسلام (ص) مبنی بر دعوت مردم به امیدواری و دوری از بدبینی، بر انتشار اخبار امیدآفرین و تقویت روحیه امید در جامعه تأکید کرد.

امیدواری به پیروزی جبهه مقاومت

این مقام عالی قضایی در پایان اظهار امیدواری کرد: جبهه مقاومت با لطف و عنایت خداوند و با رهبری آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) هر چه سریعتر به پیروزی نهایی دست پیدا کند