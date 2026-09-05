به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در مراسمی با حضور جمعی از مسئولان شهرستان میبد و استان یزد، از دانش‌آموزان ورزشکار و افتخارآفرین میبدی که در مسابقات دوومیدانی کشور و استان یزد، موفق به کسب مقام شده بودند، تجلیل شد.

در بخش مسابقات کشوری، ابوالفضل طالبی با کسب مقام دوم در ماده پرتاب وزنه و امیرمحمد حشمت با کسب مقام سوم در ماده تیمی رله، برای تیم استان یزد افتخارآفرینی کردند.

همچنین در این مراسم از امیرحسین طالبی، حسین گل‌محمدی و آریا محمدی که در رقابت‌های دوومیدانی استانی موفق به کسب عناوین برتر شده بودند، تجلیل شد.

تیم دوومیدانی دانش‌آموزان استان یزد با پنج ورزشکار در چهل‌ویکمین دوره مسابقات دوومیدانی دانش‌آموزان کشور حضور یافت که دو ورزشکار این تیم از شهرستان میبد بودند.

این رقابت‌ها با حضور ۲۵۰ دانش‌آموز ورزشکار از استان‌های چهارمحال‌وبختیاری، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، مرکزی و یزد، از ۲۸ مرداد تا پنجم شهریورماه به میزبانی شهرکرد برگزار شد.

مراسم تجلیل از مدال‌آوران با حضور حجت‌الاسلام فاضلی رئیس دفتر امام جمعه میبد، شبانی، رئیس هیئت دوومیدانی استان یزد، دکتر حسنی، رئیس هیئت دوومیدانی شهرستان میبد، ابراهیمی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان میبد، کارگر رئیس آموزش و پرورش شهرستان میبد و اسماعیلی کارشناس تربیت بدنی آموزش و پرورش میبد برگزار شد.

در این مراسم علاوه بر تجلیل از دانش‌آموزان افتخارآفرین، از کارگر، مربی تیم دوومیدانی دانش‌آموزان نیز به پاس تلاش‌های وی در پرورش و هدایت ورزشکاران تجلیل شد.

همچنین محمدرضا اشرفی به عنوان خزانه‌دار هیئت دوومیدانی شهرستان میبد و حامد متالهی اردکانی به عنوان مسئول روابط عمومی این هیئت معرفی شدند.

در پایان این مراسم بر ضرورت حمایت از استعداد‌های نوجوان و جوان، شناسایی و پرورش ظرفیت‌های ورزشی و توسعه رشته دوومیدانی در شهرستان میبد تأکید شد.

کسب این عناوین، بیانگر ظرفیت و استعداد بالای دانش‌آموزان میبدی در رشته دوومیدانی و حاصل تلاش ورزشکاران، مربیان، خانواده‌ها و حمایت مجموعه ورزش و آموزش و پرورش شهرستان میبد است.