با همکاری بسیج سازندگی؛
افتتاح کتابخانه در دورافتادهترین روستای کهگیلویه و بویراحمد
کتابخانه عمومی فردوسی در روستای دور افتاده بردپهن بخش زیلایی استان کهگیلویه و بویراحمد راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل کتابخانههای عمومی استان گفت: کتابخانه عمومی فردوسی در روستای بردپهن زیلایی با اعتباری بیش از ۳ و نیم میلیارد تومان و با ۵ هزار جلد کتاب به بهرهبرداری رسید.
جبار نژاد افزود: این کتابخانه به همت بسیج سازندگی سپاه فتح استان با راه اندازی بخشهای کودک، نوجوان و سالن مطالعه تکمیل و بهره برداری شد.
سرهنگ مثنوی مسئول بسیج سازندگی سپاه فتح استان گفت: بسیج سازندگی با شعار همه با هم برای هم سعی کرده بخشی از مشکلات مردم را در کنار دولت حل کند و ما این ماموریت را باقوت و جسارت بیشتر ادامه خواهیم داد.
باغبان مطلق فرماندار مارگون، با تأکید بر اهمیت مطالعه و نقش کتاب در افزایش دانش و آرامش افراد گفت: برخلاف بسیاری از محتواهای گذرا در شبکههای اجتماعی، مطالبی که از طریق مطالعه کتاب فراگرفته میشوند، ماندگارتر و پایدارتر هستند.
باغبان مطلق همچنین با اشاره به ظرفیتهای علمی دانشآموزان و دانشجویان منطقه افزود: فرزندان بخش زیلایی در سالهای اخیر در آزمونهای سراسری، المپیادهای علمی و پذیرش دانشگاهها عملکرد درخشانی داشتهاند و تعداد قابل توجهی از دانشآموزان این منطقه در دانشگاههای برتر کشور از جمله دانشگاه فرهنگیان پذیرفته شدهاند.
روستای بردپهن بخش زیلایی پر جمعیتترین روستای شهرستان مارگون با جمعیت هزارو ۴۰۰ نفر و ۵۸۰ خانوار در فاصله ۱۵۰ کیلومتری مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد واقع شده است.