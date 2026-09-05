به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان گفت: کتابخانه عمومی فردوسی در روستای بردپهن زیلایی با اعتباری بیش از ۳ و نیم میلیارد تومان و با ۵ هزار جلد کتاب به بهره‌برداری رسید.

جبار نژاد افزود: این کتابخانه به همت بسیج سازندگی سپاه فتح استان با راه اندازی بخش‌های کودک، نوجوان و سالن مطالعه تکمیل و بهره برداری شد.

سرهنگ مثنوی مسئول بسیج سازندگی سپاه فتح استان گفت: بسیج سازندگی با شعار همه با هم برای هم سعی کرده بخشی از مشکلات مردم را در کنار دولت حل کند و ما این ماموریت را باقوت و جسارت بیشتر ادامه خواهیم داد.

باغبان مطلق فرماندار مارگون، با تأکید بر اهمیت مطالعه و نقش کتاب در افزایش دانش و آرامش افراد گفت: برخلاف بسیاری از محتواهای گذرا در شبکه‌های اجتماعی، مطالبی که از طریق مطالعه کتاب فراگرفته می‌شوند، ماندگارتر و پایدارتر هستند.

باغبان مطلق همچنین با اشاره به ظرفیت‌های علمی دانش‌آموزان و دانشجویان منطقه افزود: فرزندان بخش زیلایی در سال‌های اخیر در آزمون‌های سراسری، المپیادهای علمی و پذیرش دانشگاه‌ها عملکرد درخشانی داشته‌اند و تعداد قابل توجهی از دانش‌آموزان این منطقه در دانشگاه‌های برتر کشور از جمله دانشگاه فرهنگیان پذیرفته شده‌اند.