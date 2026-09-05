کشتی گیر تایبادی در ششمین دوره از بازی‌های جهانی روستایی و عشایری قرقیزستان در رشته کشتی پهلوانی به نشان طلا دست یافت.

کشتی گیر تایبادی ، صاحب نشان طلای بازی‌های جهانی روستایی و عشایری قرقیزستان

کشتی گیر تایبادی ، صاحب نشان طلای بازی‌های جهانی روستایی و عشایری قرقیزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس اداره ورزش و جوانان تایباد گفت: مصطفی طغانی، امروز در رده وزنی مثبت ۱۰۰ کیلوگرم رشته کشتی پهلوانی، در مرحله نهایی به مصاف حریف قرقیزستانی رفت و با ضربه فنی نماینده کشور میزبان بر سکوی نخست بازی‌های جهانی روستایی و عشایری ایستاد.

مصطفی نجفی دیگر کشتی‌گیر تایبادی نیز، دیروز در ششمین دوره بازی‌های جهانی روستایی و عشایری به میزبانی قرقیزستان، در رشته گیولش و در رده وزنی مثبت ۱۰۰ کیلوگرم شرکت کرده بود که در مرحله نهایی با نتیجه ۶ بر ۱ در مقابل نماینده جمهوری آذربایجان به پیروزی رسید. حسن شاهرخی افزود: حسن شاهرخی افزود: جهان‌پهلوان طغانی پس از مبارزه و کسب نشان طلا برای کاروان کشورمان با منش و روحیه جوانمردانه، حریف خود را در آغوش گرفت که با تشویق تماشاگران رو‌به‌رو شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان تایباد بیان کرد: قهرمانی مسابقات بین‌المللی کشتی پهلوانی جام جمهوریت ترکیه، قهرمانی مسابقات ملی کشتی پهلوانی در سال ۱۴۰۲، قهرمانی مسابقات ارتش‌های جهان در جمهوری آذربایجان و قهرمانی مسابقات بین‌المللی جام یاشاردوغو در ترکیه از جمله موفقیت‌های حرفه‌ای پهلوان طغانی در عرصه ورزش کشتی است.

شاهرخی اضافه کرد: این کشتی‌گیر تایبادی همچنین در سال ۱۴۰۳ بازوبند پهلوانی کشور را از سوی رئیس‌جمهور پزشکیان دریافت کرد.

وی تصریح کرد: تعداد ۴ نفر از کشتی‌گیران پرافتخار شهرستان تایباد، شامل مصطفی نجفی، مرصاد شاکری، مصطفی طغانی و علی اوجادی، در بازی‌های جهانی قرقیزستان حضور دارند.

ششمین دوره بازی‌های جهانی روستایی و عشایری قرقیزستان موسوم به «نومَد گیمز» با حضور بیش از ۵ هزار ورزشکار از ۱۱۳ کشور جهان در ۴۲ رشته ورزشی به میزبانی شهر ایسیک‌کول از ۹ تا ۱۶ شهریورماه در حال برگزاری است.

کاروان جمهوری اسلامی ایران با نام «رهبر شهید» در ۲۳ رشته این مسابقات دارای نماینده است.