رئیس کل دادگستری استان گلستان با تأکید بر ممنوعیت برگزاری تور‌های طبیعت‌گردی در مناطق حفاظت‌شده استان، گفت: هیچ دستگاهی حق صدور مجوز برای ورود تور‌های گردشگری و طبیعت‌گری به زیستگاه گوزن‌های قرمز در فصل گاوبانگی را ندارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، محمود اسپانلو در دیدار با مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان گفت: برگزاری تور طبیعت‌گردی در مناطق حفاظت‌شده استان در طول سال، به‌ویژه در فصل گاوبانگی، ممنوع است و اداره کل حفاظت محیط زیست به‌عنوان متولی حفاظت از این مناطق، باید از ورود تور‌های گردشگری به زیستگاه گوزن‌های قرمز در جنگل‌های هیرکانی جلوگیری کند.

وی افزود: فصل گاوبانگی از حساس‌ترین دوره‌های زیستی گوزن‌های قرمز است و حضور گردشگران و تور‌های طبیعت‌گردی در زیستگاه این گونه، می‌تواند سبب ایجاد استرس و اختلال در روند طبیعی زادآوری و رفتار‌های زیستی این حیوانات شود.

رئیس کل دادگستری گلستان تأکید کرد: هیچ دستگاهی حق ندارد برای برگزاری تور‌های طبیعت‌گردی در مناطق حفاظت‌شده و زیستگاه‌های گوزن قرمز در فصل گاوبانگی مجوز صادر کند.

اسپانلو تاکید کرد: دستگاه‌های متولی بر اجرای این ممنوعیت نظارت کنند و اجازه ندهند فعالیت‌های گردشگری، به‌ویژه در مناطق حساس زیستگاهی، سبب آسیب به حیات‌وحش و تهدید تنوع زیستی استان شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، در پاسخ به درخواست اداره کل حفاظت محیط زیست استان برای حمایت دادگستری از موضوع استقلال پارک ملی گلستان، گفت: موضوع حفظ استقلال و یکپارچگی این پارک یکی از مسائل مهم استان و محیط زیست ِ این ذخیره گاه زیست‌کره است و باید همه در راستای حفظ این سرمایه ملی و تقویت مدیریت یکپارچه آن همکاری کنند و اجازه ندهند نگاه‌های محدود و بخشی، بر تصمیم‌گیری‌ها درباره این منطقه، اثر بگذارد.

پارک ملی گلستان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق حفاظت‌شده کشور و زیستگاه گونه‌های ارزشمند جانوری و گیاهی، از اهمیت ویژه‌ای در حوزه حفاظت از تنوع زیستی و منابع طبیعی برخوردار است و بر اساس قوانین و ضوابط سازمان محیط زیست کشور، مدیریت در مناطق چهارگانه محیط زیست، به منظور انسجام مدیریتی، حفاظت از ارزش‌های طبیعی و جلوگیری از نگاه‌های بخشی، به صورت یکپارچه اداره می‌شود.