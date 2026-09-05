پخش زنده
امروز: -
دمای هوا در سراسر استان یک تا دو درجه سلسیوس افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز در ساعات پیش رو بین ۳۶ و ۱۹ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.
مینا معتمدی افزود: براساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، آسمان استان تا اواسط هفته آینده صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر و شب گاهی وزش باد به نسبت شدید پیش بینی میشود.
وی اضافه کرد: از روز دوشنبه تا چهارشنبه شدت وزش باد در سطح استان افزایش مییابد و در ساعات عصر وزش باد شدید گاهی خیزش گردوخاک دور از انتظار است.