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نبض فناوری در پانزدهمین نمایشگاه INOTEX

از طراحی نشانگر‌های آزمایشگاهی برای استخراج دی ان‌ای تا نسل جدید مدار‌های الکتریکی و بازی‌های مجهز به هوش مصنوعی برای کودکان در نمایشگاه اینوتکس امسال در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۴- ۱۶:۱۷
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برچسب ها: اینوتکس ، فناوری و نوآوری
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