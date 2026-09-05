نبض فناوری در پانزدهمین نمایشگاه INOTEX

از طراحی نشانگر‌های آزمایشگاهی برای استخراج دی ان‌ای تا نسل جدید مدار‌های الکتریکی و بازی‌های مجهز به هوش مصنوعی برای کودکان در نمایشگاه اینوتکس امسال در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.