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کاروان نمادین ورود حضرت معصومه (س) به قم

همزمان با ۲۳ربیع الاول سالروز ورود پر خیر و برکت حضرت فاطمه معصومه سلام الله‌علی‌ها به شهر قم، کاروان نمادین ورود کریمه اهل بیت با حضور مردم از مسیر تاریخی ورود آن بانوی جلیل‌القدر به قم برگزار شد.
عکاس :رضا رمضانی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ - ۱۶:۵۶
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برچسب ها: شهر مقدس قم ، حرم مطهر حضرت معصومه (س)
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