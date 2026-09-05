کاروان نمادین ورود حضرت معصومه (س) به قم

همزمان با ۲۳ربیع الاول سالروز ورود پر خیر و برکت حضرت فاطمه معصومه سلام الله‌علی‌ها به شهر قم، کاروان نمادین ورود کریمه اهل بیت با حضور مردم از مسیر تاریخی ورود آن بانوی جلیل‌القدر به قم برگزار شد.

عکاس : رضا رمضانی