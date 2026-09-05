به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: با وجود تحریم‌ها و شرایط سخت و جنگی که وجود دارد، با تدابیری که از قبل اندیشیده شده، مایحتاج مورد نیاز مردم به اندازه کافی تدارک و پیش بینی شده و همه کالا‌های اساسی و مورد نیاز در فروشگاه‌ها و مراکز تولیدی وجود دارد و جای هیچ نگرانی نیست.

حمیدرضا کتان فروش افزود: مواد اولیه و نهاده‌های مورد نیاز نیز به اندازه کافی تدارک و تامین شده و به صورت مُستمر وارد بازار و در دسترس مردم قرار می‌گیرد.

او با اشاره به جوجه ریزی در واحد‌های مرغداری، گفت: در تیرماه سه میلیون و ۴۰۰ هزار، مرداد دو میلیون و ۴۰۰ هزار و در شهریور تا امروز بیش از ۴۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی انجام شده و روند جوجه ریزی به همین شکل ادامه دارد و تولید طور مُستمر ادامه دارد.