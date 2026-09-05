

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد خراسان‌جنوبی از آغاز جشن عاطفه‌ها خبر داد و گفت: این پویش مردمی تا ۱۵ مهرماه ادامه دارد و امسال نیز با هدف تأمین بسته‌های تحصیلی دانش‌آموزان تحت حمایت، اجرا می‌شود.

زاهدی‌اصل افزود: پایگاه‌های جشن عاطفه‌ها در مصلی‌های نماز جمعه از این هفته برپا می‌شوند و مردم نیکوکار خراسان جنوبی می‌توانند با حضور در این پایگاه‌ها، کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود را برای تأمین نیاز‌های تحصیلی دانش‌آموزان تحت حمایت اهدا کنند.

وی گفت: پایگاه‌های جشن عاطفه‌ها در میدان‌های شهر متناسب با ظرفیت و شرایط هر منطقه برپا خواهد شد تا زمینه مشارکت بیشتر مردم در این پویش فراهم شود.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد خراسان‌جنوبی با اشاره به برپایی پایگاه‌های جشن عاطفه‌ها در مدارس گفت: این پایگاه‌ها با هماهنگی آموزش و پرورش و به احتمال زیاد در هفته نخست بازگشایی مدارس فعال خواهند شد و دانش‌آموزان، فرهنگیان و خانواده‌ها می‌توانند در این حرکت خیرخواهانه مشارکت کنند.

زاهدی‌اصل با بیان اینکه مشارکت در جشن عاطفه‌ها از روش‌های مختلف امکان پذیر است، افزود: خیران و مردم نیکوکار می‌توانند از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۵۸۸۹۰ و کد دستوری#۰۵۶*۸۸۷۷* در این پویش مشارکت کنند.

وی گفت: امکان مشارکت از طریق نصب سامانه‌های «صدقه من» و «سامانه نیکوکاری» خراسان‌جنوبی از سکو‌های «کافه‌بازار» و «مایکت»، اشتراک صندوق صدقه الکترونیکی سامانه «سما» به نشانی https://sama.emdad.ir/sama، وب‌سایت کمیته امداد و همچنین مراجعه حضوری به دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری در خراسان جنوبی نیز فراهم است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد خراسان‌جنوبی افزود: سال گذشته در مجموع حدود ۱۰ میلیارد تومان کمک نقدی و غیرنقدی از سوی کمیته امداد و مراکز نیکوکاری خراسان‌جنوبی جمع‌آوری شد.