به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، این رویداد از ۲۴ تا ۳۰ شهریور امسال نیز در استان آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.

مدیرکل صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی با بیان اینکه ایران جان تاکنون در ۹ استان برگزار شده است گفت: آذربایجان شرقی دهمین استان میزبان این رویداد خواهد بود.

ایوب نصیری گفت: بازخورد‌های به دست‌آمده از دوره‌های پیشین نشان داده است حتی برخی ساکنان همان استان‌ها نیز از بخشی از زیبایی‌ها و ظرفیت‌های منطقه خود اطلاع نداشتند و برگزاری این رویداد موجب افزایش شناخت و رغبت برای معرفی قابلیت‌های فرهنگی و گردشگری این مناطق شده است.

مدیرکل صداوسیمای استان برخورداری از میراث فرهنگی غنی و مفاخر، علما و چهره‌های اثرگذار را از جمله دلایل تاکید استان بر میزبانی ایران جان عنوان کرد.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی تبریز و آذربایجان گفت: هنوز آن‌گونه که شایسته ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی، دینی و تاریخی استان است، تولیدات رسانه‌ای برای معرفی این خطه نداشته‌ایم؛ با این حال، نام تبریز و آذربایجان نزد مردم ایران جایگاه ویژه‌ای دارد و تصویر عمومی از این منطقه مثبت است.

نصیری از تدوین سند زیست‌بوم استان خبر داد و گفت: ۲۲ سرفصل برای ایران جان تعیین شده و کنداکتور برنامه‌های ملی نیز در حال جمع‌بندی نهایی است.

مدیرکل صداوسیمای آذربایجان شرقی با بیان اینکه در ایران جان چالش‌ها و مطالبات آذربایجان‌شرقی نیز به‌صورت دسته‌بندی‌شده مطرح خواهد شد گفت: برنامه‌های این رویداد در محور‌هایی همچون تبریز، هویت دینی، ادبیات و موسیقی، صنعت و معدن، تجارت و صادرات، روایت اقتدار استان، شهدای شاخص، مفاخر و مشاهیر، دانشگاه‌ها و دانش‌بنیان‌ها، میراث فرهنگی و گردشگری، اماکن تاریخی، کشاورزی، محیط زیست، ورزش، زنان و خانواده، نهاد روحانیت، نسبت امام راحل و امام شهید با استان، ویژه شهرستان‌ها، شعار سال و چالش‌ها و مزیت‌های استان تدوین شده است.

رویداد ملی ایران جان برنامه ابتکاری و هویت‌محور سازمان صدا و سیما، فرصتی تاریخی برای مرکز آذربایجان‌ شرقی است تا با تولید و پخش برنامه‌های متنوع و خلق رویداد‌های مختلف، مزیت‌ها و ظرفیت‌های استان را در سطح ملی معرفی کند.