به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یداله رحمانی استاندار در نشست شورای مسکن با اشاره به اهمیت طرح موزه دفاع مقدس، گفت: قرار است فاز اول این مجموعه در هفته دفاع مقدس به بهره‌برداری برسد و لازم است تمامی دستگاه‌های مرتبط برای تحقق این هدف همکاری لازم را داشته باشند.

رحمانی با تأکید بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز این مجموعه، افزود: دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله آب، برق، گاز و مخابرات باید همکاری لازم را با بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس داشته باشند تا موانع اجرایی طرح برطرف شود.

استاندار همچنین خواستار پیگیری مستمر روند اجرای طرح شد و اضافه کرد: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس باید هر هفته گزارش روند کار را به حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ارائه دهد تا پیشرفت طرح به‌صورت منظم بررسی و موانع احتمالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن رفع شود.