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بهره برداری از مرحله نخست موزه دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد
استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر همکاری دستگاههای خدماترسان برای تکمیل موزه دفاع مقدس تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یداله رحمانی استاندار در نشست شورای مسکن با اشاره به اهمیت طرح موزه دفاع مقدس، گفت: قرار است فاز اول این مجموعه در هفته دفاع مقدس به بهرهبرداری برسد و لازم است تمامی دستگاههای مرتبط برای تحقق این هدف همکاری لازم را داشته باشند.
رحمانی با تأکید بر ضرورت تکمیل زیرساختهای مورد نیاز این مجموعه، افزود: دستگاههای خدماترسان از جمله آب، برق، گاز و مخابرات باید همکاری لازم را با بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس داشته باشند تا موانع اجرایی طرح برطرف شود.
استاندار همچنین خواستار پیگیری مستمر روند اجرای طرح شد و اضافه کرد: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس باید هر هفته گزارش روند کار را به حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ارائه دهد تا پیشرفت طرح بهصورت منظم بررسی و موانع احتمالی در کوتاهترین زمان ممکن رفع شود.
رحمانی با تأکید بر اهمیت این مجموعه در حفظ و ترویج ارزشهای دفاع مقدس، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای آمادهسازی مرحله اول موزه در زمانبندی مقرر تأکید کرد.