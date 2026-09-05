به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این آیین، ساخت مدرسه ۶ کلاسه آرمان منزوی زاده در زمینی به مساحت ۲۳۰۰ متر مربع و مدرسه ۶ کلاسه هلیا منزوی زاده در زمینی مساحت ۱۹۰۰متر در نجف آباد و مدرسه ۹ کلاسه رزا منزوی زاده در زمینی به مساحت ۱۳۰۰ مربع مربع در فلاورجان آغاز شد.

خیر نیک اندیش حاج رضا منزوی زاده متعهد به پرداخت هزینه هر سه مدرسه شده است.

مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان در این مراسم گفت: نیت در مشارکت در امور خیر موجب می‌شود در آینده فرزندان خانواده راه خیر پدران خود را ادامه دهند.