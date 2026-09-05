به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ علی رحیمی گفت: بدنبال وقوع چند فقره سرقت از مشاعات ساختمان‌ها و منازل با شیوه و شگردی مشابه در برخی مناطق شهرستان خرمشهر، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۳ قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی گسترده، موفق به شناسایی هویت اعضای این گروه پنج نفره شدند و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در سه عملیات ضربتی، هماهنگ و غافلگیرانه، آنان را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خرمشهر تصریح کرد: متهمان در تحقیقات اولیه به ارتکاب ۱۶ فقره سرقت از اماکن مختلف اعتراف کردند و مأموران در بازرسی از مخفیگاه آنان، مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه کشف کردند.

سرهنگ رحیمی با بیان اینکه برای متهمان پرونده قضائی تشکیل شده است، گفت: سارقان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

وی خاطرنشان کرد: امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و با هرگونه اقدام مجرمانه که موجب اخلال در آسایش و امنیت عمومی شود، با قاطعیت برخورد خواهد شد.