تصویربرداری سریال «شکیب عیار» به نیمه رسید و این مجموعه تاریخی به کارگردانی علی هاشمی و تهیه‌کنندگی بهروز مفید، مراحل تولید خود را پشت سر می‌گذارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «شکیب عیار» از تازه‌ترین پروژه‌های تاریخی سیمافیلم است که با نگاهی متفاوت به تلفیق تاریخ و درام می‌پردازد و تلاش دارد داستانی تازه را در فضایی آشنا برای علاقه‌مندان به مجموعه‌های تاریخی تلویزیون روایت کند.

علی هاشمی که پیش از این ساخت مجموعه «مستوران» را برعهده داشته، کارگردانی «شکیب عیار» را برعهده دارد و بهروز مفید نیز تهیه‌کننده این پروژه است.

تولید این مجموعه در شرایطی ادامه دارد که آثار تاریخی در سال‌های اخیر با استقبال مخاطبان تلویزیون همراه بوده‌اند و «شکیب عیار» نیز به عنوان یکی از پروژه‌های تازه این حوزه، در تلاش است با بهره بردن از ظرفیت‌های درام و فضای تاریخی، تجربه‌ای متفاوت را پیش روی مخاطبان قرار دهد.

با رسیدن تصویربرداری به نیمه، این مجموعه وارد مرحله تازه‌ای از تولید شده و گروه سازنده همچنان مشغول پیشبرد بخش‌های مختلف داستان هستند.