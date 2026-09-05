مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل، از اجرای ۷۲ مورد حکم قضایی تبصره ۲ به متراژ ۲۶ هزار و ۲۸۵ مترمربع در مرداد ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل از اجرای ۷۲ مورد حکم قضایی ساخت و ساز غیرمجاز تبصره ۲ به متراژ ۲۶ هزار و ۲۸۵ مترمربع در مرداد ماه سال جاری خبر داد.

هادی‌زاده گفت: در این بازه زمانی تعداد ۶ مورد ماده ۳ به متراژ ۱۵ هزار و ۴۹۵ مترمربع نیز اجرای حکم شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل بر عزم جدی این مدیریت در حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی تأکید کرد و اظهار داشت: با توجه به اهمیت حفظ کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر غیرمجاز آنها، جهاد کشاورزی شهرستان آمل با همکاری دستگاه قضایی، قاطعانه با متخلفان برخورد می‌کند.

وی افزود: اجرای این احکام شامل تخریب ساخت و ساز‌های غیرمجاز، قلع و قمع بنا‌ها و اعاده اراضی به وضعیت اولیه بوده است. این اقدامات در راستای حفظ امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاورزی در شهرستان صورت گرفته است.

هادی‌زاده همچنین خاطرنشان کرد که این افزایش چشمگیر در اجرای احکام قضایی، نتیجه تعامل و هماهنگی بیشتر بین جهاد کشاورزی و دستگاه قضایی شهرستان آمل است. وی ضمن قدردانی از همکاری دادگستری و نیروی انتظامی، ابراز امیدواری کرد که با تداوم این روند، شاهد کاهش تخلفات در حوزه اراضی کشاورزی باشیم.

وی از عموم مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، مراتب را به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و مراکز تابعه و یا از طریق سامانه ۱۳۱ امور اراضی کشور اطلاع دهند.