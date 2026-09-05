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مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز با اشاره به بهرهبرداری پنج طرح زیستمحیطی با مجموع اعتبار ۷۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان همزمان با هفته دولت، اظهار کرد: این طرحها برای توسعه زیرساختهای زیستمحیطی، ارتقای کیفیت پساب خروجی واحدهای صنعتی و تقویت نظام پایش و کنترل آلودگیهای زیستمحیطی در استان اجرا شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، محمدپور با بیان اینکه چهار تصفیهخانه پساب در شهرستانهای نظرآباد و ساوجبلاغ و یک ایستگاه سنجش آلودگی ذرات در شرکت سیمان آبیک از جمله طرحهای زیستمحیطی آماده بهرهبرداری در استان هستند گفت: با ایجاد این ایستگاه، تعداد ایستگاههای پایش و سنجش به ۱۷ ایستگاه در سطح استان افزایش مییابد.
محمدپور در ادامه به احداث مزرعه پنلهای خورشیدی در یکی از مجموعههای صنعتی استان اشاره کرد و گفت: این طرح با پیشبینی تولید ۱۰ مگاوات انرژی خورشیدی، بخشی از انرژی مورد نیاز این صنعت را از طریق انرژی پاک تأمین خواهد کرد.