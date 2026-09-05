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دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: باز هم اعلام میکنم هم اجارهدهندگان و هم اجارهکنندگان کارت بازرگانی، متهم هستند، تحت تعقیب قرار میگیرند و برخورد ما قاطع و بازدارنده خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی صالحی گفت: اصلاح فرایندها و نظارت بر صدور کارتهای بازرگانی در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران اظهار داشت: تذکر به اتاق بازرگانی و وزارت صمت به اهلیتسنجی برای دریافت کارت بازرگانی کمتوجهی میشد و دستگاههایی مانند اتاق بازرگانی و وزارت صمت ضوابط را رعایت نمیکردند و تذکر جدی به آنها داده شده است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: قوه قضائیه برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات از اشخاص حقوقی (تراستیها) بیش از ۶۸ پرونده تشکیل داده است.
علی صالحی گفت: تاکنون برای حدود ۴۹ نفر قرار جلب دادرسی صادر شده که ۱۸ مورد، به دادگاه ارسال شده است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران اظهار داشت: ۸۶ دستگاه خودروی لوکس و بیش از یک میلیون و ۸۶۸ هزار متر مربع از زمینهای متهمان ارزی توقیف شده که تلاش میکنیم اموال به دولت برگردد.
صالحی در ادامه گفت: قوه قضائیه به جز تراستیها، در همه پروندههای مربوط به بازگشت ارزها چه در صادرات و چه واردات ورود میکند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در پایان تصریح کرد: ارز بازگردانده شده از پروندههای ارزی از دیماه پیش تاکنون به ۸ و نیم میلیارد یورو رسیده و ۲۵ میلیارد یورو هم تعیین تکلیف شده است.