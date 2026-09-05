به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس هیئت تنیس روی میز خراسان رضوی گفت: در این مسابقات ۲۶۲ ورزشکار در سالن شهید رئیسی مجموعه ورزشی ثامن الائمه (ع) با هم رقابت کردند.

پویا پارسا افزود: رقابت‌ها در ۲ مرحله گروهی با گروه‌های سه یا چهار نفره و حذفی پیگیری شد و در پایان مرحله گروهی، ۲ نفر برتر هر گروه راهی مرحله حذفی شدند.

وی بیان کرد: رقابت‌های خواهران در رشته تنیس روی میز نیز از ۱۵ شهریورماه با حضور ۱۷۷ ورزشکار به مدت چهار روز به میزبانی مشهد برگزار خواهد شد.

پارسا گفت: در پایان این دوره از مسابقات، بازیکنان برتر جواز حضور در رقابت‌های دسته یک بزرگسالان کشور را کسب و در آن مرحله برای راهیابی به تیم ملی تلاش خواهند کرد.