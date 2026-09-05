پایان مسابقات قهرمانی آزاد تنیس روی میز بزرگسالان مردان کشور در مشهد
مسابقات چهار روزه قهرمانی آزاد تنیس روی میز بزرگسالان مردان کشور در مشهد، امروز پایان یافت.
پویا پارسا افزود: رقابتها در ۲ مرحله گروهی با گروههای سه یا چهار نفره و حذفی پیگیری شد و در پایان مرحله گروهی، ۲ نفر برتر هر گروه راهی مرحله حذفی شدند.
وی بیان کرد: رقابتهای خواهران در رشته تنیس روی میز نیز از ۱۵ شهریورماه با حضور ۱۷۷ ورزشکار به مدت چهار روز به میزبانی مشهد برگزار خواهد شد.
پارسا گفت: در پایان این دوره از مسابقات، بازیکنان برتر جواز حضور در رقابتهای دسته یک بزرگسالان کشور را کسب و در آن مرحله برای راهیابی به تیم ملی تلاش خواهند کرد.