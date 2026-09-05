پخش زنده
امروز: -
حضرت آیت الله فلاحتی گفت: لزوم پیوست فرهنگی و برندسازی در صادرات پستبانک باید پیشران توسعه اقتصادی و صادرات روستایی باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، حضرت آیتالله فلاحتی، نماینده ولی فقیه در استان گیلان و امام جمعه رشت امروز در دیدار با یکی از مدیران سیستم بانکی گیلان ، ضمن تشریح ظرفیتهای بینظیر اقتصادی کشور، بر ضرورت تحول در رویکرد پست بانک برای تسهیل امور معیشتی مردم و توسعه اقتصادی روستاها تأکید کرد.
در این دیدار، حضرت آیتالله فلاحتی با اشاره به جایگاه ویژه پستبانک در میان نهادهای مالی کشور، گفت: اگرچه پستبانک ساختاری خصولتی دارد، اما ظرفیتهای آن برای برقراری ارتباط با لایههای مختلف زندگی مردم، بسیار گسترده است این نهاد میتواند فراتر از وظایف بانکی متعارف، به تسهیل روابط اقتصادی، رفع تورم معیشتی و حتی نقشآفرینی در حوزههای فرهنگی و قضایی بپردازد.
وی تمرکز پستبانک بر توسعه خدمات در روستاها را نقطه قوتی دانست که جای امیدواری دارد.
نماینده ولی فقیه در گیلان بهرهگیری از فناوریهای نوین، بازخوردگیری مستمر، پیوست فرهنگی در فعالیتهای اقتصادی، پیوست فرهنگی در فعالیتهای اقتصادی، تسهیل صادرات و بازاریابی، هدایت نقدینگی به سمت تولید و ارتباط با مراکز دانشبنیان و دانشگاهی را راهکاری مهم برای ارتقای عملکرد در سیستم بانکی استان اعلام کرد.
آیت الله رسول فلاحتی، با اشاره به تنوع اقلیمی و ظرفیتهای نهفته در نقاط مختلف ایران از جمله گیلان، تصریح کرد: ایران سرزمینی است که در صورت ورود به عرصههای تخصصی و مدرنسازی بستهبندی و بازاریابی، میتواند تأثیرگذاری خود را در اقتصاد جهانی نیز به اثبات برساند.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه پستبانک استان، خواستار همافزایی بیشتر این نهاد با سایر دستگاههای خدمترسان برای تحقق اهداف کلان اقتصادی در گیلان شد.