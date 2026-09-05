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هشت استادکار معماری سنتی آذربایجانغربی، آجرچینی ۱۵۰ مترمربع از گنبد مجموعه تاریخی، فرهنگی و گردشگری شمس تبریزی خوی را در مدت سه روز به پایان رساندند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، هشت استادکار معماری سنتی آذربایجانغربی، آجرچینی ۱۵۰ مترمربع از گنبد مجموعه تاریخی، فرهنگی و گردشگری شمس تبریزی خوی را در مدت سه روز به پایان رساندند؛ اقدامی که با هدف تسریع در تکمیل این بنای شاخص و آمادهسازی مجموعه برای همایش شمس و مولانا انجام شد.
عملیات آجرچینی گنبد مجموعه شمس تبریزی خوی با حضور هشت استادکار معماری سنتی و حدود ۴۰ نیروی اجرایی دنبال شد و ۱۵۰ مترمربع از این بخش در مدت سه روز آجرچینی شد.
این میزان آجرچینی در شرایطی انجام شده که اجرای متعارف چنین کاری حدود ۳۵ تا ۴۰ روز زمان میبرد و سرعت بالای اجرای آن، توانمندی استادکاران معماری سنتی را در تلفیق سرعت، دقت و ظرافت در اجرای این بنای تاریخی نشان میدهد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی با اشاره به روند شتاب گرفته تکمیل مجموعه شمس تبریزی خوی، گفت: حمایتهای وزارت میراث فرهنگی و پیگیری مدیریت استان موجب شده روند اجرای این طرح با سرعت بیشتری دنبال شود.
مرتضی صفری افزود: تکمیل مجموعه شمس تبریزی از برنامههای مهم فرهنگی و گردشگری استان است و تلاش میشود بخشهای مختلف مجموعه برای برگزاری برنامههای فرهنگی و همایش شمس و مولانا آماده شود.
وی با اشاره به برگزاری همایش شمس و مولانا در هفتم و هشتم مهرماه، اظهار کرد: مجموعه شمس تبریزی خوی ظرفیت مهمی برای معرفی جایگاه فرهنگی و تاریخی شمس تبریزی و تقویت گردشگری فرهنگی منطقه دارد.
کارشناس و متخصص اجرای گنبد نیز درباره ویژگیهای فنی این سازه گفت: گنبد مجموعه شمس تبریزی با ارتفاع حدود ۱۵ متر و ۶۰ سانتیمتر و ساختار دوپوسته اجرا شده و در ساخت آن، سازه فلزی با شیوههای معماری سنتی تلفیق شده است.
برزگر افزود: در نمای بیرونی گنبد از آجر سنتی خطایی استفاده شده و اجرای آجرها و بندکشی آن با دقت و مهارت استادکاران معماری سنتی انجام میشود.
در اجرای این بخش، هشت استادکار در کنار نیروهای اجرایی فعالیت کردند تا عملیات آجرچینی با سرعت بالا و در عین حال مطابق اصول فنی و معماری سنتی انجام شود.
مجموعه تاریخی، فرهنگی و گردشگری شمس تبریزی خوی شامل آرامگاه شمس و مناره تاریخی شمس است و در طرح توسعه آن، فضاهایی از جمله کتابخانه تخصصی، موزه تخصصی و فضاهای نمایشگاهی پیشبینی شده است.
با تکمیل این مجموعه، بارگاه شمس تبریزی میتواند به یکی از کانونهای مهم گردشگری فرهنگی و برگزاری برنامههای ملی و بینالمللی مرتبط با شمس و مولانا تبدیل شود.