با افزوده شدن ده جایگاه جدید، تعداد جایگاه‌های عرضه شبانه‌روزی بنزین با کارت اضطراری در مشهد به ۱۵ جایگاه رسید.

افزایش جایگاه‌های عرضه شبانه‌روزی بنزین با کارت اضطراری در مشهد، به ۱۵ جایگاه

افزایش جایگاه‌های عرضه شبانه‌روزی بنزین با کارت اضطراری در مشهد، به ۱۵ جایگاه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان رضوی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: در ادامه اجرای برنامه ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران و در پی اطلاعیه پیشین درباره فعالیت شبانه‌روزی پنج جایگاه منتخب، ۱۰ جایگاه دیگر نیز به این طرح افزوده شد.

در این اطلاعیه آمده است: اکنون ۱۵ جایگاه منتخب در نقاط مختلف شهر مشهد به‌صورت شبانه‌روزی آماده عرضه بنزین با کارت اضطراری جایگاه هستند و افزایش تعداد این جایگاه‌ها با هدف تسهیل دسترسی شهروندان، توزیع مناسب مراجعات و کاهش زمان انتظار انجام شده است.

کارت اضطراری جایگاه برای پاسخ‌گویی به شرایط خاص پیش‌بینی شده و از شهروندان درخواست می‌شود برای تسریع در سوخت‌گیری و کمک به مدیریت مصرف سوخت، هنگام مراجعه به جایگاه‌ها کارت سوخت شخصی خود را همراه داشته باشند.