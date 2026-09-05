طرح واکسیناسیون دام‌های سبک و سنگین مقابل بیماری تب برفکی در گلستان در حال اجراست و تا پایان مهر ماه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، کاووسی مدیر کل دامپزشکی گلستان گفت: در این طرح یک میلیون و یکصد هزار راس دام سبک و سنگین رایگان واکسینه می‌شوند.

او افزود: تب برفکی یک بیماری ویروسی و بسیار واگیر در دام‌هاست که با تب بالا، تاول و زخم‌های دردناک و لنگیدن بروز می‌کند و کاهش تولید شیر در دام‌ها را در پی دارد.

کاووسی از دامداران خواست زمان واکسیناسیون همکاری لازم را داشته باشند، مباحث بهداشتی را رعایت کنند چراکه این بیماری در برخی استان‌ها مشاهده شده است.