بنا به اعلام منابع بیمارستانی، در حمله‌های ارتش اشغالگر به خان‌یونس در جنوب نوار غزه دستکم ۲ فلسطینی شهید و چند تن مجروح شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ اشغالگران صهیونیست همچنین با چندین دستگاه خودروی نظامی به دیرالبلح و اردوگاه البریج در مرکز نوار غزه یورش بردند و به سوی مناطقی در شرق غزه آتش گشودند.

تشدید حمله‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه تشدید حمله‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه تشدید حمله‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه تشدید حمله‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه

در جنوب نوار غزه نیز، قایق‌های جنگی ارتش صهیونیستی در دریای خان یونس اقدام به تیراندازی کردند. در شهر رفح نیز نظامیان صهیونیست، این شهر را هدف حملات توپخانه‌ای خود قرار دادند. نظامیان صهیونیست صبح امروز هم به سوی مناطق مختلف نوار غزه گلوله‌های جنگی و منور شلیک کردند.

کشف پیکر ۵۵ شهید فسطینی از زیر آوار ساختمانی در غزه

نیروی دفاع مدنی غزه از کشف پیکر‌های ۵۵ شهید فلسطینی از زیر آوار ساختمان یک خانواده در منطقه الزیتون در غزه خبر داد.

تشدید حمله‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه تشدید حمله‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه تشدید حمله‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه تشدید حمله‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه

سازمان امداد و نجات غزه تاکید کرد که کمبود ابزار‌ها و ماشین آلات سنگین روند جست‌و‌جو و خارج کردن پیکر شهدا را از زیر آوار با مشکل مواجه کرده است. این نهاد از سازمان‌های بین‌المللی و بشردوست خواست تا بولدوزر‌ها و بیل‌های مکانیکی و کامیون‌های لازم را برای تکمیل روند بیرون کشیدن جنازه‌ها و پیکر‌های باقی مانده را در زیر آوار‌ها فراهم کنند. بر اساس گزارش وزارت بهداشت فلسطین در غزه، پیکر حدود ۸ هزار شهید فلسطینی همچنان زیر آوار است.

اشغالگران صهیونیست در ادامه حمله‌های امروز به غزه، منطقه سودانیه را در شمال غربی شهر غزه، هدف قرار دادند که در پی این تجاوز یک شهروند فلسطینی هدف تیراندازی قرار گرفت و زخمی شد.