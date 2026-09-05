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رئیس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: تا پایان هفته در برخی از نقاط رگبار، طوفان و جاری شدن رواناب و طغیان رودخانههای فصلی محتمل است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.حمیده حبیبی گفت: طبق بررسی آخرین نقشههای پیشیابی و پیرو هشدار سطح زرد شماره ۲۱، تا پایان هفته جدید به طور متناوب در برخی از نقاط به ویژه نیمه جنوبی، جنوب غرب و ارتفاعات مرکزی استان طی ساعات بعدازظهر و اوایل شب افزایش ابر، رگبار باران گاهی همراه با رعدوبرق و وزش تندبادهای موقتی و بارش احتمالی تگرگ در مناطق مستعد پیشبینی میشود.
وی افزود: جاری شدن رواناب، سیلابی شدن مسیلها و طغیان رودخانههای فصلی در برخی از مناطق مذکور محتمل است و بارشها طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود.
وی گفت: همچنین طی سه روز آینده در اغلب مناطق به ویژه نیمه شمالی و نواحی شرقی استان آسمانی غبارآلود همراه با وزش باد، نقاط مستعد خیزش گردوخاک، افزایش غلظت غبار و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.