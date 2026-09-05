رئیس قوه قضائیه در نشست با تجار ایرانی و هندی در دهلی نو گفت: بخشی از موانع تجارت ناشی از تروریسم اقتصادی آمریکاست، اما دولت‌های ایران و هند با همکاری تجار می‌توانند بر این موانع فائق شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در نشست با تجار ایرانی و هندی در دهلی نو گفت: بخشی از موانع تجارت ناشی از تروریسم اقتصادی آمریکاست، اما دولت‌های ایران و هند با همکاری تجار می‌توانند بر این موانع فائق شوند.

رئیس قوه قضائیه افزود: قوه قضائیه آماده تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی است.