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رئیس قوه قضائیه در نشست با تجار ایرانی و هندی در دهلی نو گفت: بخشی از موانع تجارت ناشی از تروریسم اقتصادی آمریکاست، اما دولتهای ایران و هند با همکاری تجار میتوانند بر این موانع فائق شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه در نشست با تجار ایرانی و هندی در دهلی نو گفت: بخشی از موانع تجارت ناشی از تروریسم اقتصادی آمریکاست، اما دولتهای ایران و هند با همکاری تجار میتوانند بر این موانع فائق شوند.
رئیس قوه قضائیه افزود: قوه قضائیه آماده تسریع در رسیدگی به پروندههای اقتصادی است.