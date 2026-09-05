نظامیان صهیونیست بار دیگر با تجاوز به خاک سوریه، حومه جنوبی استان قنیطره را هدف یورش قرار دادند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ اشغالگران با شلیک تیر‌های هوایی، خانه‌های این منطقه را تفتیش و بازرسی کردند. دیروز هم منابع محلی در استان درعا از ایجاد یک پست ایست و بازرسی از سوی نظامیان صهیونیست در حومه قنیطره و بازرسی عابران خبر دادند.

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از زمان سقوط دولت بشار اسد در آذر ۱۴۰۳، رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از خلأ امنیتی موجود در سوریه، مناطق جنوبی این کشور را بار‌ها هدف تجاوز قرار داده است.