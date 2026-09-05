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نظامیان صهیونیست بار دیگر با تجاوز به خاک سوریه، حومه جنوبی استان قنیطره را هدف یورش قرار دادند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ اشغالگران با شلیک تیرهای هوایی، خانههای این منطقه را تفتیش و بازرسی کردند. دیروز هم منابع محلی در استان درعا از ایجاد یک پست ایست و بازرسی از سوی نظامیان صهیونیست در حومه قنیطره و بازرسی عابران خبر دادند.
از زمان سقوط دولت بشار اسد در آذر ۱۴۰۳، رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از خلأ امنیتی موجود در سوریه، مناطق جنوبی این کشور را بارها هدف تجاوز قرار داده است.