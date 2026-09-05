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صد و هشتاد و هشتمین شب ایستادگی ملت ایران در میدان‌ها

تجمعات شبانه مردم در میدان‌های دفاع از کشور به نماد ایستادگی یک ملت در مقابل دشمنان بشریت تبدیل شده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۴- ۱۵:۴۹
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برچسب ها: اجتماعات مردمی ، دفاع از وطن ، اتحاد و انسجام ملت
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