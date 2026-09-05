پخش زنده
امروز: -
وزیر بهداشت گفت: امروز که پیشگیری، سلامت خانواده، خودمراقبتی و کنترل بیماریهای غیرواگیر بیش از گذشته در اولویت نظام سلامت قرار گرفته است، نقش بهورزان اهمیتی راهبردیتر یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پیامی به مناسبت روز ملی بهورز با اشاره به نقش بهورزان در ارائه خدمات سلامت به مردم، اظهار کرد: ارتباط نزدیک و مستمر بهورزان با مردم، شناخت عمیق آنان از خانوادهها و مسائل سلامت و حضورشان در دورترین و کمبرخوردارترین مناطق کشور، سرمایهای کمنظیر برای نظام سلامت ایران است.
وی افزود: امروز که پیشگیری، سلامت خانواده، خودمراقبتی و کنترل بیماریهای غیرواگیر بیش از گذشته در اولویت نظام سلامت قرار گرفته است، نقش بهورزان اهمیتی راهبردیتر یافته است.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: بهورزان فقط ارائهدهنده خدمت نیستند، بلکه چشم و گوش نظام سلامت و سفیران سلامت در متن زندگی مردم به شمار میروند.
ظفرقندی با اشاره به ضرورت تقویت شبکه بهداشت کشور، تأکید کرد: برای ارتقای جایگاه حرفهای، معیشت و کیفیت زندگی کاری بهورزان و تقویت شبکه بهداشت کشور، باید با جدیت بیشتری تلاش شود.
وی همچنین با تبریک روز بهورز به همه بهورزان کشور، از خدمات و تلاشهای آنان برای تأمین سلامت مردم قدردانی کرد و گفت: سلامت ایران از خانههای بهداشت و از تلاشهای صادقانه بهورزان آغاز میشود.