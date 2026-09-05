شبکه یورونیوز از حمله سایبری به دولت محلی برلین در آلمان و افشای نزدیک به ۶ ترابایت داده خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بنا بر این گزارش، گروه هکری «ریسیدا» (Rhysida) نزدیک به ۶ ترابایت از داده‌های مرتبط با اداره ایالتی برلین را در دارک‌نت، بخش پنهان اینترنت برای انجام معامله انواع موارد غیرقانونی، منتشر کرده است.

احتمال دارد اطلاعات بسیار حساس در دسترس عموم قرار گرفته باشد و تروریست‌ها یا سازمان‌های اطلاعاتی خارجی بتوانند به آنها دسترسی پیدا کنند. هکر‌ها پیش‌تر در ازای جلوگیری از افشا، ۳۰ بیت‌کوین، معادل حدود دو میلیون یورو، درخواست کرده بودند ولی این درخواست و تهدید از سوی دولت محلی برلین نادیده گرفته شده بود.