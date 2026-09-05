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مسئول بسیج سازندگی استان البرز با اشاره به امداد رسانی امام شهید در زلزله فردوس گفت: اهتمام رهبر شهید انقلاب اسلامی در امداد رسانی به زلزله زدگان فردوس الگوی شکل گیری بزرگترین جریان اجتماعی تاریخ کشور شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، در پیام سرهنگ پاسدار محمد فلاحتکار ضمن گرامیداشت روز فردوس و تبریک این مناسبت به جهادگران بسیجی استان البرز آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
برادران و خواهران جهادگر
سلام و تحیت الهی بر شما که با نگاه امید، دست ایثار و دل آکنده از ایمان، پرچمداران بیادعای گفتمان جهادی در استان البرز هستید.
۱۳ شهریور، یادآور روزی است که رهبر شهید انقلاب اسلامی، با حضور در میان زلزلهزدگان فردوس، الگویی جاودانه از خدمت بی منت و خالصانه را به تصویر کشیدند.
این حرکت مبارک، نه فقط یک امدادرسانی ساده که سرآغاز شکلگیری بزرگترین جریان اجتماعی تاریخ کشور شد؛ جریانی که امروز، در سراسر ایران، از محرومترین روستاها تا دل شهرها، منشأ آثار خیر و برکت فراوانی شده است.
چنانچه از ساخت خانه محرومان تا امداد رسانی جهادگران بسیجی در سیل و زلزله و درمان رایگان مردم در اردوهای جهادی پزشکی، · آبرسانی به روستاهای محروم، آسفالت معابر مناطق کمبرخوردار، رنگآمیزی مدارس و تهیه لوازمالتحریر برای دانشآموزان بیبضاعت و تهیه بستههای معیشتی برای خانوادههای کم برخوردار همواره الگوی جهادی که رهبر شهید انقلاب پایه گذار آن بود مشهود است.
این برکات که حاصل همدلی مردمی در سایه گفتمان جهادی است در سختترین روزهای جنگ تحمیلی اخیر نیز ثابت کردکه الگوی جهاد، نه فقط در عرصه سازندگی، که در میدان نبرد نیز عامل پیروزی است؛ لذا بر اساس آنچه گفته شد اینجانب ضمن تبریک روز فردوس از درگاه خداوند متعال، توفیق خدمترسانی بیشتر و پاسداری از این گفتمان ارزشمند رامسئلت دارم و بر ادامه مسیر روشن جهادی، در سایه رهبری حکیمانه حضرت امام سیدمجتبی حسینی خامنهای (دامت برکاته)، تأکید مینمایم.