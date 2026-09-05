والیبال قهرمانی آسیا؛ نتایج روز دوم، برنامه سومین روز
تیمهای استرالیا، چین و تایلند در دومین روز مسابقات والیبال قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ موفق به شکست حریفان خود شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات والیبال مردان قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ و مرحله نخست انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس از جمعه ۱۳ شهریور در شهر فوکوئوکا آغاز شده است و به مدت ۱۰ روز پیگیری میشود.
در دومین روز مرحله مقدماتی این مسابقات تیمهای استرالیا، چین و تایلند موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل این بازیها به شرح زیر است:
استرالیا ۳ – بحرین صفر (۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۱)
چین ۳ – هند صفر (۲۵ بر ۲۱، ۲۸ بر ۲۶ و ۲۷ بر ۲۵)
قطر صفر – تایلند ۳ (۲۲ بر ۲۵، ۱۹ بر ۲۵ و ۱۴ بر ۲۵)
برنامه سومین روز مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی آسیا به وقت تهران به شرح زیر است:
یکشنبه ۱۵ شهریور
ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد؛ ایران – هند
ساعت ۸؛ قطر – چینتایپه
ساعت ۱۴؛ ژاپن – بحرین