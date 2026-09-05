تیم‌های استرالیا، چین و تایلند در دومین روز مسابقات والیبال قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ موفق به شکست حریفان خود شدند.

والیبال قهرمانی آسیا؛ نتایج روز دوم، برنامه سومین روز

والیبال قهرمانی آسیا؛ نتایج روز دوم، برنامه سومین روز

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات والیبال مردان قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ و مرحله نخست انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس از جمعه ۱۳ شهریور در شهر فوکوئوکا آغاز شده است و به مدت ۱۰ روز پیگیری می‌شود.

در دومین روز مرحله مقدماتی این مسابقات تیم‌های استرالیا، چین و تایلند موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل این بازی‌ها به شرح زیر است:

استرالیا ۳ – بحرین صفر (۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۱)

چین ۳ – هند صفر (۲۵ بر ۲۱، ۲۸ بر ۲۶ و ۲۷ بر ۲۵)

قطر صفر – تایلند ۳ (۲۲ بر ۲۵، ۱۹ بر ۲۵ و ۱۴ بر ۲۵)

برنامه سومین روز مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی آسیا به وقت تهران به شرح زیر است:

یکشنبه ۱۵ شهریور

ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد؛ ایران – هند

ساعت ۸؛ قطر – چین‌تایپه

ساعت ۱۴؛ ژاپن – بحرین