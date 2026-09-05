لزوم تعیینتکلیف دکههای غیرمجاز در یاسوج و ضربالاجل برای ساماندهی جمعهبازار
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با انتقاد از وضعیت نامطلوب ورودیهای یاسوج، خواستار برخورد قاطع با ساختوسازهای غیرمجاز و ساماندهی فوری دکههای این شهر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، عیسی شهامت معاون عمرانی استانداری در جلسه بررسی ساختوسازهای غیرمجاز، با اشاره به وضعیت نازیبای ورودیهای شرق و غرب شهر یاسوج (محورهای پلیسراه اصفهان و شیراز)، گفت: متأسفانه ساختوسازهای غیرمجاز به حریم منابع ملی و طبیعی استان نیز سرایت کرده و این بینظمی علاوه بر آسیب به اراضی، سیمای ورودی مرکز استان را مخدوش کرده است.
شهامت با اشاره به شناسایی ۱۳ فقره ساختوساز غیرمجاز در محور پلیسراه یاسوج_ اصفهان، افزود: برای تعدادی از این موارد رأی تخریب صادر شده و ۸ مورد نیز منجر به صدور قرار منع تعقیب شده است که این روند باید با جدیت پیگیری شود.
معاون استاندار، با اشاره به استقرار ۱۴ دکه غیرمجاز در محدوده پلیسراه یاسوج-اصفهان تا پلیسراه یاسوج-شیراز، بر ضرورت ساماندهی این واحدها تأکید کرد و ادامه داد: هدف از این اقدامات، کاهش اشتغال یا از بین بردن درآمد این واحدها نیست؛ بلکه هدف اصلی، ساماندهی و قانونی کردن فعالیت آنها است.
وی تاکید کرد: متولیان امر موظفند نسبت به شناسنامهدار کردن و دریافت مجوز قانونی برای این تعداد دکه تا پایان هفته جاری اقدام کنند.
شهامت گفت: چنانچه امکان اعطای مجوز قانونی وجود نداشته باشد، دستگاههای خدمترسان آب، برق و گاز مکلف هستند نسبت به قطع انشعابات این واحدهای غیرمجاز تصمیمگیری کرده و مراتب را به فرمانداری بویراحمد اعلام کنند، همچنین زمان مشخصی برای اجرای احکام و قطع انشعابات تعیین شود.
ساماندهی یا جمعآوری دکههای غیرمجاز
شهامت با اشاره به وجود ۱۱۰ دکه در سطح شهر یاسوج نیز گفت: تنها ۳۰ مورد از این دکهها دارای مجوز قانونی هستند.
الزام شهرداریها به اجرای آرای ماده ۱۰۰
معاون عمرانی استاندار در ادامه با اشاره به اهمیت اجرای احکام قانونی، بیان کرد: دبیرخانههای کمیسیون ماده ۱۰۰ مکلف هستند پیش از هر اقدامی از شرکت توزیع برق استعلام بگیرند؛ همچنین شهرداران موظف به اجرای بیقید و شرط آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ هستند و شرکت برق نیز باید از اعطای امتیاز به ساختوسازهای خلاف ضوابط و طبقات غیرمجاز خودداری کند.
تعیین تکلیف جمعهبازار یاسوج
شهامت در خصوص معضل جمعهبازار یاسوج ضمن تعیین تکلیف سرمایهگذاری قبلی، گفت: شهرداری یاسوج باید سریعاً نسبت به اجرای طرح ساختوساز در مکان فعلی یا فراخوان جذب سرمایهگذار جدید اقدام کند؛ اولویت ما در این طرح، شناسایی کسبه واقعی و حذف دلالان است تا در قالب قرارداد سهجانبه میان کسبه واقعی، شهرداری و سرمایهگذار، منافع مردم و شهر تأمین شود.
معاون استاندار با تأکید بر اینکه اغلب جمعیت استان شهرنشین هستند و هرگونه نابسامانی در ساختوساز مستقیماً بر زندگی مردم تأثیرگذار است، یادآور شد: از متولیان در موضوع جمعه بازار انتظار داریم نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری داشته باشند تا شاهد حوادث تلخ ناشی از ساختوسازهای غیرایمن نباشیم.
وی از عدم حضور مدیرکل راه و شهرسازی بهعنوان متولی اصلی حوزه ساختوساز در این جلسه انتقاد کرد و خواستار حضور مسئولانه دستگاهها در جلسات تخصصی شد.
شهردار یاسوج هم در این جلسه با بیان اینکه شهرداری آماده جمعآوری دکههای غیرمجاز در شهر یاسوج است گفت: جمعآوری دکهها نیازمند عزم جدی و همکاری همه دستگاهها است.
کیوان آشنا در خصوص معضل جمعه بازار هم گفت: در موضوع جمعه بازار هیچ دستگاهی ارادهای برای ساماندهی جمعه بازار ندارد و شهرداری به تنهایی نمیتواند این معضل را حل کند.
وی در خصوص اینکه آمادگی داریم در جمعه بازار کنونی ساخت و ساز صورت گیرد و ساماندهی انجام شود، بیان کرد: منتظر تخلیه کسبه و انجام قرارداد نهایی هستیم