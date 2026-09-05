به منظور اجرای طرح پایش زندانیان استان، میزخدمت قضایی و ارتباطات مردمی در ندامتگاه مرکزی کرج برگزار و زمینه آزادی ۸ زندانی فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، تهامی مدیر ندامتگاه مرکزی گفت: در این میز خدمت، بیش از ۱۳۰ زندانی به صورت چهره‌به‌چهره با قضات دیدار و گفت‌و‌گو کردند و مسائل، درخواست‌ها و وضعیت پرونده‌های قضایی آنان مورد بررسی، ارزیابی و اتخاذ تصمیم قرار گرفت.

مدیر ندامتگاه مرکزی کرج ضمن قدردانی از حضور مستمر و پیگیری معاون دادستان فردیس و نتایج مثبت این بازدید قضایی اظهار کرد: با بررسی‌های انجام‌شده و رسیدگی به وضعیت زندانیان واجد شرایط، با اعطای ارفاقات قانونی ۸ زندانی از زندان آزاد و به آغوش خانوده بازگشتند.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت استمرار برگزاری میز‌های خدمت قضایی در زندان‌ها خاطرنشان کرد: ارتباط مستقیم مسئولان قضایی با زندانیان و بررسی میدانی پرونده‌ها، نقش مؤثری در تسریع رسیدگی، کاهش اطاله دادرسی و فراهم شدن زمینه بهره‌مندی زندانیان واجد شرایط از ظرفیت‌ها و ارفاقات قانونی دارد.