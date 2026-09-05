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بیش از ۱۵۰ بسته نوشت افزار به ارزش بیش از ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به دانش آموزان نیازمند شهرستان بیضا اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده حوزه مقاومت بسیج دانشآموزی حضرت روحالله شهرستان بیضا گفت: در راستای برنامههای حمایتی بسیج برای دانشآموزان، بیش از ۱۵۰ بسته نوشت افزار به ارزش بیش از چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال با مشارکت خیران به دانش آموزان کم برخوردار این شهرستان اهدا شد.
وی افزود: این اقدامات گامی مؤثر برای عدالت آموزشی و کاهش دغدغه خانوادهها در شروع سال تحصیلی جدید است.
شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.