بیش از ۱۵۰ بسته نوشت افزار به ارزش بیش از ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به دانش آموزان نیازمند شهرستان بیضا اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده حوزه مقاومت بسیج دانش‌آموزی حضرت روح‌الله شهرستان بیضا گفت: در راستای برنامه‌های حمایتی بسیج برای دانش‌آموزان، بیش از ۱۵۰ بسته نوشت افزار به ارزش بیش از چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال با مشارکت خیران به دانش آموزان کم برخوردار این شهرستان اهدا شد.

وی افزود: این اقدامات گامی مؤثر برای عدالت آموزشی و کاهش دغدغه خانواده‌ها در شروع سال تحصیلی جدید است.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.