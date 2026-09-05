به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مشکل چندین‌ساله اراضی شهرک الوند همدان با پیگیری شورای اسلامی شهر همدان در دستور کار قرار گرفت؛ موضوعی که به گفته اهالی، حدود ۳۵ تا ۳۶ سال است ادامه دارد و ۷۰ خانوار را درگیر کرده است.

به گفته اهالی، این اراضی دارای کاربری آموزشی است، اما با توجه به اعلام عدم نیاز آموزشی، مالکان خواستار تغییر کاربری زمین و فراهم شدن امکان ساخت‌وساز در آن هستند.

بادامی‌نجات، عضو شورای اسلامی شهر همدان، با تأکید بر ضرورت حفظ حقوق مالکان اظهار کرد: هدف از وضع قوانین، تسهیل زندگی مردم است و باید با پیگیری و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، برای حل مشکلات مردم اقدام شود.

وی افزود: مقرر شده است موضوع اراضی شهرک الوند با جدیت و تمام توان پیگیری شود و در شورای راهبری نیز مورد بررسی قرار گیرد.

بادامی‌نجات ابراز امیدواری کرد با بررسی موضوع در مراجع مربوط، زمینه تعیین تکلیف این اراضی و رفع مشکل چندین‌ساله خانوار‌های درگیر فراهم شود.