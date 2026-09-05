به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ توحید فارسی اظهار کرد: در پی مطالبات مردمی و دغدغه‌های اجتماعی شهروندان درباره وضعیت نامناسب برخی پارک‌ها و تفرجگاه‌ها و به منظور ارتقای امنیت عمومی، افزایش احساس امنیت و آرامش شهروندان و پیشگیری از وقوع جرائم، طرح ارتقای امنیت اجتماعی با حضور تمامی یگان‌های انتظامی در سطح شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: مأموران در جریان اجرای این طرح در طول هفته گذشته، هشت نفر هنجارشکن ۹۵ نفر معتاد متجاهر ۸۲ دستگاه خودرو سواری و ۶۵ دستگاه موتورسیکلت متخلف و مزاحم نوامیس مردم را توقیف کردند و متهمان پس از تشکیل پرونده، به مرجع قضائی معرفی شدند.