رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دریافت ۹۰ پایان نامه و رساله با موضوع جنگ در پی فراخوان میز مطالعات جنگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدتقی کرمی قهی گفت: با مشارکت ۶ پژوهشگاه علوم انسانی، ۲۵ طرح پژوهشی اجرایی و پیش‌بینی می‌شود سال آینده ، ۱۰۰ پایان‌نامه و رساله با موضوع جنگ ، بازسازی و تاب‌آوری در کشور تدوین شود.

به گفته وی، هدف این طرح‌ها تولید ادبیات در حوزه بازسازی، تاب‌آوری و انسجام اجتماعی است. پیش‌بینی می‌شود سال آینده دست‌کم ۱۰۰ پایان‌نامه و رساله با موضوع جنگ در کشور تدوین شود؛ نکته جالب توجه این است که حدود ۴۰ درصد رساله های ارسالی متعلق به دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد بوده است.

رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، درباره رویکرد‌های این مؤسسه در قبال مسائل اجتماعی و راه‌اندازی «میز مطالعات جنگ»، اظهار کرد: استراتژی ما این است که نسبت به هر مسئله‌ای که به مسئله‌ای جامع در کشور تبدیل می‌شود، سریع‌ترین واکنش را داشته باشیم؛ آن را تحلیل و صورت‌بندی کنیم.

وی با بیان اینکه کار‌های پژوهشی قطعاً نیازمند حمایت‌های مادی و معنوی است، افزود: ما فعالیت‌های خود را متوقف بر بودجه نکردیم و مجموع اقداماتی که تاکنون در مؤسسه انجام شده، با بودجه‌های عادی و جاری بوده است؛ البته قول‌هایی برای حمایت داده‌اند که امیدواریم محقق شود تا بتوانیم برنامه‌هایمان را توسعه دهیم.

رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تصریح کرد: رسالت ما تولید ادبیات مربوط به بازسازی جنگ، انسجام اجتماعی و تاب‌آوری در کشور است؛ چراکه به نظر می‌رسد جامعه ما به این زودی‌ها از سایه جنگ خارج نمی‌شود. در شرایط فعلی، بحث تاب‌آوری و انسجام، مهم‌ترین مسئله کشور است و حتی از مسائل اقتصادی نیز اهمیت بیشتری دارد. معتقدیم باید یاد بگیریم تحت مفهوم منافع ملی زندگی کنیم و با همدلی در کنار هم باشیم.

کرمی قهی در تشریح سازوکار «میز مطالعات جنگ»، گفت: وقتی از «میز» صحبت می‌کنیم، یعنی تمام افراد صاحب‌نظر در این موضوع مشارکت دارند. در حال حاضر حدود ۶ پژوهشگاه علوم انسانی و تمام دانشگاه‌هایی که اعضای هیئت‌علمی آنها دغدغه‌مند بودند، درگیر این کار شده‌اند.

وی ادامه داد: ما یک فراخوان پژوهشی اعلام کردیم که تا الان حدود ۹۰ پروپوزال دریافت کرده‌ایم. با توجه به محدودیت منابع، از بین آنها ۲۵ پروپوزال را انتخاب می‌کنیم و کار را پیش می‌بریم. این نشان می‌دهد که میز جنگ صرفاً به این مؤسسه اختصاص ندارد، بلکه جمع وسیعی از صاحب‌نظرانی که قبلاً اندیشیدن درباره جنگ را تمرین کرده‌اند، با ما همکاری دارند.

وی با تأکید بر نقش هدایتگری اساتید بیان کرد: بخشی از داستان ما این است که وقتی اساتید به موضوعی حساس می‌شوند، دانشجویان را سوق می‌دهند تا پایان‌نامه‌های خود را به این سمت ببرند. من به شما قول می‌دهم که سال آینده حداقل ۱۰۰ پایان‌نامه و رساله در موضوع جنگ در کشور خواهیم داشت.

رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی افزود: فراخوان ما عام بود و تنها به اساتید محدود نمی‌شد؛ به طوری که حدود ۴۰ درصد از ارسال‌کنندگان، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد بودند که حدود ۳۰ عدد را شامل می‌شود، این مشارکت برای ما بسیار حائز اهمیت بود. موضوعات عمدتاً در حوزه‌های علوم انسانی یا مطالعات میان‌رشته‌ای، نظیر پرستاری با محوریت تاب‌آوری، بوده است.

کرمی قهی در پایان خاطرنشان کرد: ما معتقدیم از طریق فهم دقیق مسائل است که می‌توانیم ایده‌هایی برای سبک زندگی داشته باشیم. در همین راستا، طرح‌های پژوهشی مشترکی با سازمان امور دانشجویان و معاونت فرهنگی داریم و امسال پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های دانشجویان نیز در این مؤسسه کلید می‌خورد و انجام خواهد شد.