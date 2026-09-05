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گفتگوی تجار ایرانی و هندی با رئیس دستگاه قضا

آقای اژه‌ای در دیدار با تجار ایرانی و هندی در دهلی نو گفت: بخشی از موانع تجارت ناشی از تروریسم اقتصادی آمریکاست. اما دولت‌های ایران و هند با همکاری تجار می‌توانند بر این موانع فائق شوند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۴- ۱۵:۳۴
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برچسب ها: رئیس قوه قضا ، هند ، دهلی نو ، تجار هندی
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