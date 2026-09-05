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سازمان ملل از آوارگی یک هزار و ۷۹۰ خانواده طی دو روز در استان تعز در جنوب یمن خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ طبق گزارش منابع یمنی ورود گسترده مزدوران و نیروهای سعودی به تعز در روزهای اخیر، موجب تشدید درگیریها و هدف قرار گرفته شدن غیرنظامیان در نتیجه تیراندازی مزدوران در این استان شده است.
دفتر سازمان ملل برای هماهنگی امور بشردوستانه، درباره تاثیر تشدید تنشها بر شرایط انسانی یمن در سایه محاصره هشدار داد.
منابع یمنی همچنین از شهادت ۲ غیرنظامی و زخمی شدن چند نفر در تیراندازی مزدوران سعودی در الحدیده خبر دادند.
نیروهای مسلح یمن هم با هشدار درباره تحرکات جدید ائتلاف سعودی در جنوب یمن اعلام کرد هرگونه تجمع نظامی نیروها و مزدوران وابسته به عربستان، هدف مشروع یمن خواهد بود.