برای نخستینبار در استان تهران:
برداشت زیتون در قیامدشت شهرستان ری
آیین برداشت زیتون با حضور فرماندار شهرستان ری و جمعی از مسئولان شهری قیامدشت برگزار شد و طی آن، برداشت محصول زیتون از ۵۰ هکتار از اراضی این مجموعه بهصورت رسمی آغاز شد؛ اقدامی که پس از ۷ سال تلاش برای کاشت، نگهداری و توسعه این باغ به ثمر نشسته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
فرماندار شهرستان ری در این مراسم گفت: با تلاش شهرداری قیامدشت و دستگاههای همکار برای نخستینبار در استان تهران ۵۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی را زیر کشت زیتون برده و پس از ۷ سال امروز شاهد رونمایی از برداشت محصول این مجموعه هستیم.
بیژن سلیمانپور افزود: این اقدام صرفاً برداشت یک محصول غذایی نیست، بلکه رونمایی از یک باور و ایده است؛ اینکه با شجاعت و جسارت میتوان به سمت تغییر الگوها حرکت کرد و با ایجاد پوشش گیاهی مناسب و مثمر، هم به اقتصاد شهری کمک کرد، هم مؤلفههای زیستمحیطی را مورد توجه قرار داد و هم موجب طراوت و شادابی محیط پیرامون شهرها شد.
شهردار قیامدشت نیز با اشاره به توسعه فضای سبز این شهر گفت: یکی از عرصههای مهم فضای سبز قیامدشت، مجموعه ۲۵ هکتاری در شهرک صنفی خاوران است که پیش از این بهدلیل مشکلات زیستمحیطی، وضعیت مناسبی نداشت، اما با پیگیری مدیریت شهری و همکاری حوزه فضای سبز، این عرصه ساماندهی، قطعهبندی و به باغ زیتون تبدیل شد.
حسین ترکاشوند با اشاره به برآورد درآمد این طرح گفت: بر اساس برآوردهای انجامشده، این مجموعه میتواند طی دو سال آینده حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان برای شهرداری درآمد ایجاد کند و بخشی از منابع مورد نیاز توسعه شهر را تأمین کند.
وی از اختصاص ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی این مجموعه در سال جاری خبر داد و گفت: ایجاد سرویسهای بهداشتی، امکانات اسکان و سایر زیرساختهای مورد نیاز در دستور کار قرار دارد تا این عرصه علاوه بر تولید محصول، به یک مجموعه تفریحی و چندمنظوره برای شهروندان تبدیل شود.
شهردار قیامدشت با تأکید بر ظرفیت گردشگری این مجموعه ۲۵ هکتاری خاطرنشان کرد: بوستان زیتون قیامدشت در آینده میتواند به یک مجموعه گردشگری و درآمدزا تبدیل شود .