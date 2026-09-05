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معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه شهرستان کرج با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در مدارس گفت: امسال زنگ ایثار و مقاومت در مدارس نواخته میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، مهدی مهرور در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان کرج که در سالن اجتماعات ناحیه یک آموزش و پرورش و به ریاست وی برگزار شد، اظهار کرد: مدرسه تنها محل آموزش نیست، بلکه بخش مهمی از شخصیت، هویت و آینده دانشآموزان در این محیط شکل میگیرد و باید در کنار آموزش، موضوع تربیت و مسائل فرهنگی نیز با جدیت دنبال شود.
وی با تأکید بر اینکه آموزش و تربیت از مهمترین اولویتهای جامعه است، افزود: فرهنگ ایثار، مقاومت، مسئولیتپذیری و هویت ملی باید از دوران مدرسه به نسل جدید منتقل شود و آغاز سال تحصیلی فرصت مناسبی برای پرداختن به این موضوعات است.
فرماندار ویژه شهرستان کرج با اشاره به آمادهسازی مدارس برای سال تحصیلی جدید گفت: ۱۳ مدرسه با ۱۴۵ کلاس درس در شهرستان کرج آماده بهرهبرداری است که با افتتاح این فضاهای آموزشی، بخشی از نیازهای آموزشی شهرستان پاسخ داده خواهد شد.
مهرور همچنین بر ضرورت فراهم کردن محیطی ایمن، سالم و شاداب برای دانشآموزان تأکید کرد و گفت: مسائل بهداشتی و ایمنی مدارس، استاندارد بودن تجهیزات و مبلمان آموزشی، وضعیت بوفهها و آبخوریها و رعایت اصول بهداشتی باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه پیشگیری باید از مدارس آغاز شود، افزود: توجه به سلامت دانشآموزان امروز میتواند از بسیاری از مشکلات جسمی و درمانی در آینده جلوگیری کند و لازم است آموزش و پرورش در این زمینه برنامهریزی جدی داشته باشد.
معاون استاندار البرز در ادامه بر بررسی هزینه خدمات آموزشی مدارس و رسیدگی به مسائل آموزش و پرورش استثنایی تأکید کرد و گفت: مشکلات و نیازهای این حوزه باید به صورت تخصصی بررسی و برای رفع آنها تصمیمگیری شود.
مهرور همچنین شناسایی افراد محروم از سواد را به صورت محلهمحور ضروری دانست و اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت محلات باید افراد بازمانده از سواد شناسایی و زمینه پیوستن آنها به چرخه آموزش فراهم شود.
وی تجهیز کارگاههای مهارتی مراکز یادگیری را از دیگر موضوعات مهم دانست و افزود: توسعه آموزشهای مهارتی میتواند در توانمندسازی افراد و فراهم کردن زمینههای بهتر برای اشتغال آینده آنان مؤثر باشد.
فرماندار ویژه شهرستان کرج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به در پیش بودن روز کرج، بر نقش آموزش و پرورش در تقویت هویت بومی تأکید کرد و گفت: دانشآموزان باید با تاریخ، فرهنگ، آداب و رسوم، هنر و ظرفیتهای شهرستان کرج آشنا شوند و این موضوع باید در برنامههای فرهنگی و پرورشی مدارس مورد توجه قرار گیرد.
مهرور با تأکید بر اهمیت نقش معاونان و مربیان پرورشی در مدارس خاطرنشان کرد: بسیاری از افراد موفق و متعهد جامعه، شکلگیری شخصیت و بنیان فکری خود را از مدرسه آغاز کردهاند؛ بنابراین سرمایهگذاری در حوزه پرورشی و فرهنگی، سرمایهگذاری برای آینده جامعه است.