تیم‌های چین یک، استرالیا یک، استرالیا دو و قطر یک با شکست حریفان خود به مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی آسیا صعود کردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی آسیا امروز (۱۴ شهریور) به میزبانی شهر شانگلو کشور چین پیگیری شد.

تیم‌های چین یک (جیاشین وو / چائووی ژو)، استرالیا یک (نیکولایدیس / ایزاک کاراچر)، استرالیا دو (توماس هاجز / بن هود) و قطر یک (یونس شریف / احمد تیجان) با شکست حریفان خود به مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی آسیا صعود کردند.

تیم ملی والیبال ساحلی ایران دو (ابوالحسن خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوی) در این مرحله به مصاف چین رفت و با پذیرش شکست مقابل میزبان از صعود به مرحله نیمه‌نهایی بازماند.

خاکی زاده و قلعه نوی در این دیدار دو بر صفر و با امتیاز‌های ۲۴ بر ۲۲ و ۲۱ بر ۱۳ نتیجه را به چین واگذار کردند تا از دور مسابقات حذف شوند.

تیم ملی والیبال ساحلی ایران یک (عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی) نیز در مرحله یک هشتم نهایی با تایلند بازی کرد و دو به یک نتیجه را به این تیم واگذار کرد تا از صعود به مرحله بعد بازماند.

برنامه دیدار‌های نیمه نهایی گروه مردان به شرح زیر است:

چین یک (جیاشین وو / چائووی ژو) – استرالیا دو (توماس هاجز / بن هود)

استرالیا یک (نیکولایدیس / ایزاک کاراچر) – قطر یک (یونس شریف / احمد تیجان)